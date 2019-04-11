Основатель Amazon предрек компании многомиллиардные потери

Это обусловлено развитием Amazon, считает Джефф Безос: чем больше она, тем больше масштаб и цена неудачных экспериментов, без которых невозможно двигаться вперед

Джефф Безос (Фото: Rex Curry / Reuters)

Основатель Amazon Джефф Безос (состояние Безоса и его семьи — $151,8 млрд​ по оценке Forbes) предупредил акционеров, что в будущем компания столкнется с крупными неприятностями, которые окажутся неизбежными и обойдутся в миллиарды. Об этом он сообщил в своем ежегодном письме акционерам, которое опубликовано в официальном блоге компании.

«По мере роста все должно масштабироваться, в том числе и размер ваших неудачных экспериментов. Если неудачи не растут, значит, вы не будете создавать новое в том масштабе, который действительно сможет двигать всем», — написал Безос.

Он отметил, что Amazon намерена экспериментировать в масштабах, которые присущи компаниям ее размера и это повлечет за собой миллиардные риски.

«Мы будем усердно работать, чтобы делать хорошие проекты, но не все они в конечном итоге окупятся. Такой большой риск является частью тех услуг, которые мы, как крупная компания, можем предоставить клиентам и всему обществу. Хорошей новостью для акционеров является то, что одна крупная выигрышная ставка может в несколько раз покрыть расходы на те, которые принесли неудачу», — заключил Безос.

Миллиардер привел как пример два проекта Amazon, которые появились приблизительно в одно время, — смартфон Fire и «умная» колонка Echo. Первый, по его словам, оказался провалом, и в 2015 году компания прекратила выпуск смартфона. На его разработку было потрачено $170 млн.