СК потребовал арестовать избивавшего ученицу репетитора по музыке

Следственный комитет попросил суд арестовать 23-летнего репетитора по музыке, который регулярно бил и оскорблял во время занятий 8-летнюю ученицу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Молодого человека задержали 24 апреля. Его подозревают в «истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего» (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК). По данным следствия, во время занятий репетитор систематически бил свою ученицу и оскорблял ее.

На допросе он признал, что был груб по отношению к девочке, однако пояснил, что применял физическую силу к ней в воспитательных и учебных целях.

Следствие сообщает, что репетитору скоро предъявят обвинения. Расследование дела продолжается.