В Москве задержали репетитора по музыке за избиение и оскорбление ученицы

В Москве задержали репетитора по музыке за избиение и оскорбление ученицы

В Москве возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев ученице репетитором музыки. Об этом сообщил СК в своем канале в WhatsApp. Ведомство также на YouTube опубликовало видео задержания.

По данным следствия, во время уроков музыки репетитор регулярно применял физическую силу в отношении восьмилетнего ребенка, а также высказывал в ее адрес оскорбления.

Как уточнила «РИА Новости» официальный представитель управления СК по Москве Юлия Иванова, дело возбуждено в отношении 23-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».