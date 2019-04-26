У космодрома Восточный загорелась трава на площади пять гектаров

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,75 +0,10 EUR Бирж. 72,13 +0,16 Brent 73,40 -2,07% USD Нал. 65,12 64,25 EUR Нал. 72,56 71,64 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1142 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 398,20 +177,20 IMOEX 2 556,23 -0,18% RTSI 1 243,57 -0,19% DJIA 26 462,08 -0,51% Nasdaq 8 118,68 +0,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+16,13%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+16,13%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 12:22
Марокко выдало России воевавшего на стороне ИГ уроженца Дагестана Общество, 12:36 Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов Политика, 12:36 Карельская красная: как выращивают радужную форель в России РБК и ВТБ, 12:30 Чем запомнилась Элина Быстрицкая. Фотогалерея Общество, 12:29  Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы Общество, 12:28 Сенатор назвал бредом идею Киева выдавать в Москве паспорта Украины Политика, 12:28 СК потребовал арестовать избивавшего ученицу репетитора по музыке Общество, 12:10 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 12:00 Как вузы в США готовят рабочую элиту для управления роботами — Bloomberg Pro, 11:53 У космодрома Восточный загорелась трава на площади пять гектаров Общество, 11:52 «Williams — это боль»: зачем российскому бизнесмену команда Формулы-1 Авто, 11:52 СМИ анонсировали переход нападающего «МЮ» в «Барселону» за €116 млн Спорт, 11:51 Скорость, вафельницы и штрафы: 10 вопросов об изменениях в ПДД Авто, 11:49 ФАС одобрила слияние ретейлеров «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» Политика, 11:44
Общество ,  
0 
У космодрома Восточный загорелась трава на площади пять гектаров

В Приамурье, недалеко от космодрома Восточный загорелась сухая трава на площади пять гектаров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

По словам собеседника агентства, космодрому ничего не угрожает, поскольку возгорание произошло в 20 км от него и ветер дует в другую сторону.

На ликвидацию пожара выехали 69 человек и 13 единиц техники.

Космодром Восточный ввели в эксплуатацию в 2016 году. Первый старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с нового космодрома произошел в том же году 28 апреля. Тогда ракета успешно вывела на орбиту три спутника — «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.

В 2019 году с космодрома планируют запустить метеорологический спутник «Метеор-М» №2–2 с ракетой-носителем «Союз-2.1б» и разгонным блоком «Фрегат».

 

Теги: космодром Восточный, пожар, сухая трава
Материалы по теме
«Роскосмос» сменил начальников космодромов Байконур и Восточный
Общество
Агаларов заявил о способности достроить космодром Восточный
Бизнес
Суд в Приамурье арестовал гендиректора подрядчика космодрома Восточный
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter