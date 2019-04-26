У космодрома Восточный загорелась трава на площади пять гектаров

У космодрома Восточный загорелась трава на площади пять гектаров

В Приамурье, недалеко от космодрома Восточный загорелась сухая трава на площади пять гектаров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

По словам собеседника агентства, космодрому ничего не угрожает, поскольку возгорание произошло в 20 км от него и ветер дует в другую сторону.

На ликвидацию пожара выехали 69 человек и 13 единиц техники.

Космодром Восточный ввели в эксплуатацию в 2016 году. Первый старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с нового космодрома произошел в том же году 28 апреля. Тогда ракета успешно вывела на орбиту три спутника — «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.

В 2019 году с космодрома планируют запустить метеорологический спутник «Метеор-М» №2–2 с ракетой-носителем «Союз-2.1б» и разгонным блоком «Фрегат».



