В ДТП на востоке Москвы один человек погиб и пятеро пострадали

В ДТП на востоке Москвы один человек погиб и пятеро пострадали

В Москве на улице Пермская произошла авария с участием четырех машин, которая привела к гибели одного человека. Об этом говорится на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Как отмечает ЦОДД, движение на улице неинтенсивное, затруднений нет. «РИА Новости» уточняет, что в результате ДТП еще пять человек пострадали.

Ранее в апреле на востоке столицы троллейбус сбил ребенка, переезжавшего на самокате через пешеходный переход. Ребенок получил травму и был доставлен на вертолете в больницу.