Роспотребнадзор назвал безопасные красители для пасхальных яиц

В Роспотребнадзоре порекомендовали, чем стоит красить яйца к Пасхе, чтобы не навредить здоровью.Об этом сообщается на сайте ведомства.

В первую очередь Роспотребнадзор рекомендует использовать натуральные красители. Подойдут любые овощи, фрукты, ягоды с ярким пигментом, а также зелень и специи. Среди популярных красителей — луковая шелуха, свекла, куркума, листья шпината.

Для яиц можно использовать и искусственные красители. Главное — убедиться, что они пищевые. К таким Роспотребнадзор относит красители, на этикетках которых указано Е122, Е163, Е110, Е104, Е142, Е132, Е120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131, Е102.

В ведомстве предупредили, что лучше не покупать пигменты «с рук», например, на рынках, а также не пользоваться для окрашивания яиц нитками и красками, которые нельзя употребить в пищу. Для того, чтобы краска ложилась ровнее, Роспотребнадзор посоветовал протереть яйца перед покраской мыльным раствором.