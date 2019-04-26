ФСИН отчиталась о числе освобожденных по закону «день за полтора»

Под закон о пересчете одного дня в СИЗО за полтора дня в исправительном учреждении и за два дня в колонии-поселении попали более 100 тыс. осужденных, из них 10 тыс. вышли на свободу. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

Речь идет о законе, вступившем в силу в июле 2018 года. В отчете ФСИН утверждается, что благодаря документу из мест лишения свободы досрочно вышли 10,4 тыс. человек, из них 8,6 тыс. — из исправительных колоний общего режима. Кроме того, срок наказания снижен для 85,9 тыс. человек, которые находятся в местах лишения свободы, из них 77,4 тыс. — в тюрьмах общего режима.

Также досрочно освобождены от наказания 247 осужденных, которые не находились в тюрьмах (исправительные и принудительные работы и ограничение свободы). Сроки снижены для 2,7 тыс. человек с альтернативным видом наказания.​