Путин приравнял 1 день в СИЗО к 1,5 дня в колонии

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому один день в следственном изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В тексте закона говорится, что теперь каждый день, проведенный осужденным в СИЗО, будет считаться за полтора дня в исправительном учреждении. При отправке осужденного в колонию-поселение один день в СИЗО будет приравниваться к двум дням лишения свободы.

Помимо этого срок нахождения в следственном изоляторе будут учитывать при отбывании других видов наказания. В частности, один день в СИЗО будет приравниваться к двум дням принудительных работ, ограничения свободы или ареста, а также к полутора дням в дисциплинарном батальоне, к трем дням исправительных работ и ограничения по военной службе или восьми часам обязательных работ.

В законе также говорится, что этот порядок не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие и связанные с террористической деятельностью преступления. Кроме того, под это послабление не будут попадать осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования была заменена лишением свободы. Также эта мера не будет применяться во время нахождения осужденного в штрафном или дисциплинарном изоляторе.

20 июня ​депутаты Госдуму поддержали во втором чтении поправки в статью Уголовного кодекса о зачете времени содержания под стражей до приговора суда в срок отбывания наказания в виде лишения свободы после приговора. Соответствующий проект поправок был внесен в Госдуму в 2008 году, а первое чтение он прошел в 2015 году.