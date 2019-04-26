Ургант предложил назначить мэром Копейска Ким Чен Ына

Подать заявку на участие в выборах мэра города Копейска в Челябинской области мог бы лидер КНДР Ким Чен Ын, предположил во время своего шоу на «Первом канале» ведущий Иван Ургант. Видеозапись опубликована на канале шоу «Вечерний Ургант».

Он обратил внимание, что на конкурс по выборам главы этого города не подано ни одной заявки.

«Нас часто обвиняют, что одни и те же лица в политике, так вот, пожалуйста! Но никто не хочет идти в политику, никто не хочет быть мэром Копейска, — сказал Ургант. Можно, пока здесь (в России) Ким Чен Ын, предложить ему возглавить город, переименовать его в Северокопейск. Мне кажется, проблема в названии: назывался бы город Златослитокс Алмазный, и кандидаты бы нашлись».

24 апреля председатель собрания депутатов Копейска Владимир Емельянов сообщил изданию Znak.com, что документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы города пока никто не принес. «Ажиотажа, как в прошлый раз, когда было 15 заявок, нет. Пока люди звонят, интересуются, но документы никто не принес», — сказал спикер городского собрания депутатов. По его словам, прием документов продлится до 29 мая включительно.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын был с визитом с России с 24 по 26 апреля. Во Владивосток он прибыл на бронепоезде, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным.