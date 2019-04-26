Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за демонстраций 1 мая

Движение на нескольких улицах в центре Москвы перекроют 1 мая из-за праздничных демонстраций. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

С 06.30 до окончания мероприятий будут полностью перекрыты улицы Ильинка и Варварка, площадь Васильевский Спуск, Москворецкая и Кремлевская набережные, Большой Москворецкий мост. С 06.30 автомобилисты также не смогут проехать по Лубянскому, Китайгородскому и Солянскому проездам, а также по Старой площади и улице Солянке от Яузского бульвара до Подколокольного переулка.

С 09.00 будет закрыт участок Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, а также Моховая улица.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве перед предстоящими майскими праздниками резко похолодает. Температура понизится на 10 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 1 и 2 мая «такой жары, как сейчас, не будет».