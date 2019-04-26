Надежда Савченко сравнила тюрьмы в России и на Украине

Народны депутат Надежда Савченко в эфире ток-шоу «Пятый угол» на телеканале NewsOne сравнила российскую и украинскую тюрьмы, в которых ей приходилось отбывать срок, а также рассказал о трудностях пребывания в местах лишения свободы.

«Нет разницы. Я вас, возможно, удивлю — в российской тюрьме было больше почета. Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять», — заявила она.

По словам Савченко, разницы по быту и методам работы надзирателей в этих тюрьмах нет, так как все они были созданы по советской системе.

Как отметила депутат, сложнее всего во время отбывания наказания было не ей, а сестре и маме. «Вы спросили, перед кем мне стыдно — наверное, перед ними. Хочется извиниться за то, что второй раз в жизни им пришлось пройти через это», — сказала Савченко.