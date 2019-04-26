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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Украинский кризис ,  
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Надежда Савченко сравнила тюрьмы в России и на Украине

Народны депутат Надежда Савченко в эфире ток-шоу «Пятый угол» на телеканале NewsOne сравнила российскую и украинскую тюрьмы, в которых ей приходилось отбывать срок, а также рассказал о трудностях пребывания в местах лишения свободы.

«Нет разницы. Я вас, возможно, удивлю — в российской тюрьме было больше почета. Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять», — заявила она.

По словам Савченко, разницы по быту и методам работы надзирателей в этих тюрьмах нет, так как все они были созданы по советской системе.

Общество
Савченко заявила о продолжении голодовки из-за невкусной еды в тюрьме

Как отметила депутат, сложнее всего во время отбывания наказания было не ей, а сестре и маме. «Вы спросили, перед кем мне стыдно — наверное, перед ними. Хочется извиниться за то, что второй раз в жизни им пришлось пройти через это», — сказала Савченко.

Кроме того, она добавила, что ей было трудно понять, почему герой Украины оказался врагом народа и был отправлен в тюрьму. ​«Тяжело было проходить через свидания сквозь стекло с трубками, передачи, ощутить дух неволи, тяжело было с тем, как реагировал мир», — рассказала Савченко.

Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Надежда Савченко — бывшая военнослужащая украинской армии. 22 марта 2016 года российский суд приговорил ее к 22 годам тюрьмы за участие в убийстве журналистов ВГТРК, но в мае того же года президент Владимир Путин ее помиловал.

22 марта 2018 года она была задержана в здании Верховной рады по подозрению в подготовке государственного переворота и серии терактов, а позднее отправлена под стражу. 16 апреля текущего года суд принял решение ее отпустить (в полночь 16 апреля должна была истекать мера пресечения). Прокуроры ходатайствовали о ее продлении, однако суд с этим не согласился и постановил освободить Савченко.

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