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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Ким Чен Ын возложил цветы к мемориалу боевой славы во Владивостоке

Церемония возложения венка к мемориалу «Боевой славы Тихоокеанского флота» во Владивостоке все же состоялась несмотря на то, что ранее организаторы заявляли об отмене этого мероприятия. Об этом сообщает ТАСС.

Возложение цветов прошло на два часа позже запланированного. В церемонии приняли участие глава Приморского края Олег Кожемяко и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

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У мемориала выстроился почетный караул в парадной форме. Северокорейский лидер возложил к вечному огню венок с надписью на корейском языке.

Ранее организаторы заявляли о решении отменить это мероприятие. При этом причин отмены они не назвали.

Ким Чен Ын в рамках своего первого визита в Россию провел переговоры с главой государства Владимиром Путиным. На саммит лидер КНДР прибыл заранее, его поезд пришел во Владивосток в среду. Но к началу переговоров Ким опоздал на полчаса.

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«Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове», — рассказал Путин. В свою очередь Ким Чен Ын переговоры назвал содержательными.

Теги: Ким Чен Ын, Владивосток, мемориал, Олег Кожемяко
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