Пожарные спасли более 20 человек из горящего дома в Москве

Пожарные спасли более 20 человек из горящего дома в Москве

В пятиэтажном доме на юго-западе Москвы произошло возгорание, пожарные спасли более 20 жильцов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании по адресу: Новочеремушкинская д.10 к.1 поступило 25 апреля в 23:45 мск. «По прибытию было установлено, что в жилом доме происходит горение на третьем этаже», — говорится в сообщении.

Во время проведения разведки и тушения пожара были спасены 23 человека, среди них двое детей. Все спасенные были переданы для осмотра врачам. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным МЧС, площадь пожара составила 20 кв. м. В тушении пожара были задействованы 70 человек личного состава ведомства.