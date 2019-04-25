Пожар произошел на 42-м этаже строящейся высотки в Москве

Возгорание деревянных материалов произошло в строящейся высотке в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: улица Саляма Адиля, д. 9, к. 2 поступило в дежурную часть в 03:40 мск. В ведомстве уточнили, что возгорание произошло на 42-м этаже строящегося высокоэтажного здания.

В МЧС отметили, что площадь пожара составила 100 кв. м. В результате произошедшего пострадавших нет. В настоящее время спасатели пытаются потушить пожар. «Принятыми мерами возгорание в 04.41 мск локализовано», — говорится в сообщении.