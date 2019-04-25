Moscow Times назвала фальшивым удостоверение у убитого при стрельбе

В газете Moscow Times заявили, что убитый при стрельбе около станции «Новые Черемушки» в Москве не был их сотрудником, а его удостоверение поддельное. Об этом сообщается на сайте издания.

Ранее РЕН ТВ писал, что у одного из погибших было журналистское удостоверение Moscow Times на имя ​Вагифа Гумбатова. На фото документа Гумбатов назван региональным руководителем по России и СНГ. Удостоверение продлено до 12 марта 2023 года.

Тела двух мужчин были обнаружены около станции метро ранее 25 апреля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Личности погибших установлены.

По данным РЕН ТВ, двое мужчин, у которых при себе было оружие, поссорились и начали стрелять.



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