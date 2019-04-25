Общество , 19:23
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Появились фото с места стрельбы в «Новых Черемушках»
В Сети появились фотографии стрельбы в Москве около станции метро «Новые Черемушки», в результате которой погибли два человека.
Инцидент произошел 25 апреля. РЕН ТВ сообщал, что двое мужчин поссорились, после чего устроили перестрелку. В результате один из них погиб, а другой покончил с собой, отмечал телеканал.
Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По данным следователей, личности погибших уже установлены. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передавал, что оба погибших были гражданами России.