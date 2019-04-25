Счетная палата сообщила о нарушениях при ликвидации ФАНО

Счетная палата сообщила о нарушениях при ликвидации ФАНО

Счетная палата при ликвидации Федерального агентства научных организаций (ФАНО) выявила нарушения трудового законодательства и закона о государственной гражданской службе, сообщается на сайте контрольного ведомства.

По словам аудитора Максима Рохмистрова, из-за правовых пробелов сумма дополнительных компенсаций гражданским служащим почти вдвое превысила рекомендованную Минтрудом. Он указал, что при расчете компенсации за неиспользованные отпуска ликвидационная комиссия руководствовалась действующими правилами от 1930 года, которые устарели, поскольку были предназначены для расчета оплаты труда рабочих и колхозников.

По данным Счетной палаты, ошибки при определении неиспользованных дней отпуска привели к необоснованным расходам бюджета и недополучению гражданскими служащими 801 тыс. руб., также в ряде случаев были нарушены сроки выплаты окончательного расчета.

Рохмистров также указал на недостатки при проведении инвентаризации имущества центрального аппарата ФАНО.