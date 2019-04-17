Медведев назвал интересной идею объединения ОСАГО и каско в единый полис

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал интересной идею объединения обязательного и добровольного страхования автомобилей в один полис. Об этом он сообщил во время отчета правительства перед Госдумой, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

Зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал, что многие водители покупают помимо ОСАГО полис добровольного страхования каско. Он спросил у премьер-министра, можно ли объединить их в один универсальный полис, который будет дешевле двух.

«Как минимум с финансовой точки зрения это интересная идея», — ответил Медведев.

​Он добавил, что в этом случае необходимо рассмотреть совмещение регулирования двух видов страхования на уровне законодательства. По его словам, если противоречий не будет, то можно решить этот вопрос.