Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе

Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе

Во Внуково на телетрапе скончалась пассажирка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

От дополнительных комментариев в пресс-службе воздержались.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока, вместе с дочкой и внучкой потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт. Она умерла до прибытия врачей, возможно, от сердечной недостаточности.

23 апреля пассажирке рейса Москва — Ереван стало плохо время полета, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону, однако в итоге гражданка Армении скончалась.