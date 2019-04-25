Египет продлил режим ЧП в стране на три месяца

Египет продлил режим ЧП в стране на три месяца

Власти Египта продлили на три месяца режим чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Более того, в некоторых районах Северного Синая, вблизи Израиля и сектора Газа, был введен комендантский час.

В последние годы в Египте вводится режим ЧП для борьбы с исламистскими боевиками. Так, в апреле 2017 года после терактов в двух церквях в городах Танта и Александрии президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о режиме чрезвычайного положения сроком на три месяца.

Позднее режим продлевался на такой же срок в начале июня, затем в октябре. В январе 2018 года ас-Сиси продлил режим чрезвычайного положения для «противостояния опасностям терроризма».





