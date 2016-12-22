Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения на три месяца

Президент Египта ​Абдель Фаттах ас-Сиси продлил действующий в стране режим чрезвычайного положения для «противостояния опасностям терроризма». Об этом говорится в официальном заявлении ас-Сиси, сообщает Arab 21.

Чрезвычайное положение продлено на три месяца с 1:00 (2:00 по мск) субботы, 13 января.

«Вооруженные силы страны и полиция принимают все необходимые меры для противостояния опасностям терроризма и его финансированию. Правоохранители обеспечивают безопасность на всей территории страны», — сказал президент.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 9 апреля 2017 года объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения сроком на три месяца после терактов, которые произошли в двух церквях. Тогда в результате атаки погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. Ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Позднее режим чрезвычайного положения продлевался на такой же срок в начале июня, затем в октябре.