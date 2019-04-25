МЖД опровергла остановку движения электричек на Казанском направлении

Информация о приостановке движения поездов на Казанском направлении Московской железной дороги не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЖД.

Так уточнили, что во время поездки одному из пассажиров экспресса Раменское — Москва («Спутник») стало плохо. Для оказания помощи состав остановили на боковых путях станции Люберцы, куда были вызваны медики.

«Пассажиры остановившегося экспресса пересели в попутную электричку №7311 Раменское — Москва и в 08:53 отправились в столицу», — указали в МЖД, отметив, что на движение других поездов ситуация не повлияла.

Ранее ТАСС со ссылкой на корреспондента сообщил, что пассажиру «Спутника» стало плохо с сердцем, мужчина потерял сознание. Электричка стояла на станции Люберцы в ожидании прибытия врачей. Агентство отмечало, что движение по данному направлению приостановлено.