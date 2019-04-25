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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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МЖД опровергла остановку движения электричек на Казанском направлении

Информация о приостановке движения поездов на Казанском направлении Московской железной дороги не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЖД.

Так уточнили, что во время поездки одному из пассажиров экспресса Раменское — Москва («Спутник») стало плохо. Для оказания помощи состав остановили на боковых путях станции Люберцы, куда были вызваны медики.

«Пассажиры остановившегося экспресса пересели в попутную электричку №7311 Раменское — Москва и в 08:53 отправились в столицу», — указали в МЖД, отметив, что на движение других поездов ситуация не повлияла.

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Ранее ТАСС со ссылкой на корреспондента сообщил, что пассажиру «Спутника» стало плохо с сердцем, мужчина потерял сознание. Электричка стояла на станции Люберцы в ожидании прибытия врачей. Агентство отмечало, что движение по данному направлению приостановлено.

Теги: новости РБК, МЖД, электрички
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