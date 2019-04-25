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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Путин отметил усилия Ким Чен Ына в налаживании диалога с США

Президент России Владимир Путин перед разговором за закрытыми дверями с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках российско-северокорейского саммита во Владивостоке поприветствовал его усилия в решении ядерной проблемы Корейского полуострова. Трансляцию начала переговоров вел телеканал «Россия 24».

«Мы приветствуем ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейских и американских отношений», - сказал Путин.

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Переговоры Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет продлятся около часа

Путин также выразил надежду на то, что визит Ким Чен Ына во Владивосток «послужит делу развития двусторонних отношений» между Россией и КНДР.

Встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына началась на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский, около 07:00 по московскому времени. Этот визит в Россию для северокорейского лидера стал первым. Ранее Путин и Ким Чен Ын не встречались.

Теги: Владимир Путин, Ким Чен Ын, переговоры, саммит, Владивосток
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