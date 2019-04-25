Путин отметил усилия Ким Чен Ына в налаживании диалога с США

Президент России Владимир Путин перед разговором за закрытыми дверями с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках российско-северокорейского саммита во Владивостоке поприветствовал его усилия в решении ядерной проблемы Корейского полуострова. Трансляцию начала переговоров вел телеканал «Россия 24».

«Мы приветствуем ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейских и американских отношений», - сказал Путин.

Путин также выразил надежду на то, что визит Ким Чен Ына во Владивосток «послужит делу развития двусторонних отношений» между Россией и КНДР.

Встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына началась на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский, около 07:00 по московскому времени. Этот визит в Россию для северокорейского лидера стал первым. Ранее Путин и Ким Чен Ын не встречались.