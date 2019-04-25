Премьер Нидерландов позвонил Зеленскому и напомнил про крушение MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте позвонил актеру Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на президентских выборах на Украине. Об этом глава правительства сообщил в Twitter.

По его словам, они поговорили о «стабильности в регионе». Кроме того, Рютте и Зеленский обсудили «важность прогресса» в расследовании крушения рейса MH17 в Донбассе.

«Я с нетерпением жду совместной работы» — заключил Рютте.

Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля. Он сумел набрать рекордное количество голосов избирателей — 73,22%.