Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский. Трансляцию ведет телеканал РБК.

Переговоры на высшем уровнем, как ранее сообщили в Кремле, продлятся около четырех часов. Из этого времени на общение «тет-а-тет» между Путиным и Ким Чен Ыном отведено около часа. Затем встреча продолжится с участием делегаций обеих стран.

​Центральным темами переговоров будет решение ядерной проблемы Корейского полуострова, а также перспективы развития российско-северокорейских отношений.

По завершении переговоров Путин отправится в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь». В свою очередь, лидер Северной Кореи продолжит пребывание в Приморском крае, где у него запланирован ряд мероприятий.