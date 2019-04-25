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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Политика ,  
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Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский. Трансляцию ведет телеканал РБК.

Переговоры на высшем уровнем, как ранее сообщили в Кремле, продлятся около четырех часов. Из этого времени на общение «тет-а-тет» между Путиным и Ким Чен Ыном отведено около часа. Затем встреча продолжится с участием делегаций обеих стран.

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​Центральным темами переговоров будет решение ядерной проблемы Корейского полуострова, а также перспективы развития российско-северокорейских отношений.

По завершении переговоров Путин отправится в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь». В свою очередь, лидер Северной Кореи продолжит пребывание в Приморском крае, где у него запланирован ряд мероприятий.

До этого Путин и Ким Чен Ын ни разу не встречались. Более того, действующий лидер КНДР никогда не бывал в России. При этом последняя встреча президента России и главы Северной Кореи состоялась в 2011 году. Тогда Дмитрий Медведев провел переговоры с Ким Чен Иром в Улан-Удэ.

Теги: Владимир Путин, Ким Чен Ын, встреча, Владивосток, переговоры
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