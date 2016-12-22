В жилой высотке в центре Москвы произошел пожар
Общество, 18:14
0
В жилой высотке в центре Москвы произошел пожар
На Новорогожской улице (Таганский район. — РБК) в Москве загорелась кухня в квартире одного из жилых домов. Пожар площадью 10 кв. м произошел в 22-этажном жилом доме, сообщили РБК в пресс-службе управления ГУ МЧС по Москве.
Возгорание началось на шестом этаже дома. Спасатели эвакуировали людей по адресу Новорогожская ул., 30. Никто не пострадал.
«В 17:30 возгорание ликвидировано. Источник возгорания устанавливается», — добавил собеседник РБК.
В сообщении на сайте столичного управления МЧС говорится, что люди самостоятельно выходили из здания до прибытия пожарных.