В жилой высотке в центре Москвы произошел пожар

На Новорогожской улице (Таганский район. — РБК) в Москве загорелась кухня в квартире одного из жилых домов. Пожар площадью 10 кв. м произошел в 22-этажном жилом доме, сообщили РБК в пресс-службе управления ГУ МЧС по Москве.

Возгорание началось на шестом этаже дома. Спасатели эвакуировали людей по адресу Новорогожская ул., 30. Никто не пострадал.



«В 17:30 возгорание ликвидировано. Источник возгорания устанавливается», — добавил собеседник РБК.

В сообщении на сайте столичного управления МЧС говорится, что люди самостоятельно выходили из здания до прибытия пожарных.