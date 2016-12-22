Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,22 58,74 EUR Нал. 70,25 69,62 USD Бирж. 58,88 +0,43 EUR Бирж. 70,07 +0,54 USD ЦБ. 58,52 -0,06 EUR ЦБ. 69,75 +0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 11752,51 +876,83 ММВБ 2105,99 +0,26% РТС 1133,33 +0,16% Brent 63,70 +1,66% DJIA 24231,59 -0,17% Nasdaq 6847,59 -0,38% FTSE 7300,49 -0,36%
В жилой высотке в центре Москвы произошел пожар
Лента новостей
В жилой высотке в центре Москвы произошел пожар 18:14, Общество В Крыму бывший сотрудник украинской милиции сбил семерых подростков 17:57, Общество Касперский заявил о появлении 90 млн новых вирусов за год 17:44, Технологии и медиа В Аргентине нашли два района возможного нахождения подлодки «Сан-Хуан» 17:35, Общество Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 17:31, Lenovo и РБК Гол вратаря принес клубу чемпионата Италии первое очко в сезоне 17:29, Спорт NASA опубликовало фотографию облаков на Юпитере 17:23, Технологии и медиа Умер солист группы The Tokens Митч Марго 16:58, Общество Трамп призвал засудить ABC за приведший к падению индекса DJI репортаж 16:48, Политика WADA подтвердило подлинность переданных информатором данных 16:30, Общество Погиб фигурант дела о покраске звезды на высотке в Москве 16:24, Общество Telegraph рассказала о «первых в мире» биткоиновых миллиардерах 16:11, Бизнес В Ираке ополченцы нашли массовые захоронения убитых боевиками ИГ жителей 16:10, Политика 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 15:55, РБК и Hankook Собор без примирения: почему РПЦ не смогла преодолеть раскол с Киевом 15:55, Мнение В Киеве сторонники Саакашвили провели марш за импичмент Порошенко 15:46, Политика На Киевском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей 15:37, Общество Информатор WADA призвал отстранить Россию от Олимпийских игр 15:35, Политика Осужденный российский летчик Ярошенко прооперирован в США 15:23, Общество Только спокойствие: как начать ремонт, советы дизайнера 14:48, РБК и Экспострой на Нахимовском Теннисистка Мария Шарапова снимется в спин-оффе трилогии «Друзей Оушена» 14:47, Технологии и медиа Федерация биатлона Украины допустила «порчу» проб перед Играми в Сочи 14:30, Спорт Жертвами взрыва на востоке Афганистана стали шесть человек 14:27, Политика Пассажиры спасли ребенка на рейсе Москва — Владикавказ 14:24, Общество СК начал проверку после смерти монтажника на стройке в Москве 14:04, Общество В Афганистане убили главу «спецподразделения «Талибана» 14:02, Политика В Совфеде назвали провокацией совместные учения ВМС Украины и эсминца США 13:58, Политика Дэвид Бекхэм: о чем думают и чего боятся мужчины 13:36, РБК и Biotherm Homme
В жилой высотке в центре Москвы произошел пожар
Общество, 18:14
0
В жилой высотке в центре Москвы произошел пожар

На Новорогожской улице (Таганский район. — РБК) в Москве загорелась кухня в квартире одного из жилых домов. Пожар площадью 10 кв. м произошел в 22-этажном жилом доме, сообщили РБК в пресс-службе управления ГУ МЧС по Москве.

Возгорание началось на шестом этаже дома. Спасатели эвакуировали людей по адресу Новорогожская ул., 30. Никто не пострадал.

«В 17:30 возгорание ликвидировано. Источник возгорания устанавливается», — добавил собеседник РБК.

В сообщении на сайте столичного управления МЧС говорится, что люди самостоятельно выходили из здания до прибытия пожарных.

Теги: Москва , Таганский район , пожар в квартире , ГУ МЧС России
Главное
Telegraph рассказала о «первых в мире» биткоиновых миллиардерах Бизнес
Материалы по теме
В МЧС назвали предварительную причину пожара с пятью погибшими детьми Общество
Пятеро детей погибли при пожаре в Новосибирской области Общество
Семь человек погибли при пожаре в жилом доме в Калужской области Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку