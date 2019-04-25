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Bed Bath & Beyond $20 (+17,16%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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Чешское радио извинилось за заголовок в статье о Зеленском

Руководство Чешского радио (Český rozhlas) извинилось за заголовок в статье о победившем на президентских выборах на Украине Владимире Зеленском. Об этом говорится в письме директора радиостанции Петра Шабата украинскому посольству в Праге, которое возмутилось заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».

По словам Шабата, содержание статьи является правильным и корректным. «Я не вижу довода, почему мы должны были бы отстранить текст с сайта Чешского радио или из радиоархива», — сказал он.

При этом руководитель радиостанции отметил, что заголовок статьи был изменен на «Ян Фингерланд — Еврей во главе Украины». По его словам, предыдущий заголовок был ироничным, а все читатели должны были это понять, полностью прочитав материал. «Эти предположения оказались ошибочными. Если формулировка заголовка кого-то задела, у меня это вызывает сожаление и я за это приношу извинения», — заключил он.

Новость дополняется

Теги: Владимир Зеленский, статья, заголовок
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