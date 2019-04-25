На открытой площадке в Москве загорелись несколько автомобилей и бытовок

На открытой площадке в Москве загорелись несколько автомобилей и бытовок

На Алтуфьевском шоссе произошло возгорание нескольких автомобилей, четырех бытовок и одноэтажного производственного здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве отметили, что возгорание произошло на открытой площадке, общая площадь пожара составила 100 кв. м.

«Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений в 00.44 мск была объявлена общая локализация пожара, а в 00.50 мск его полная ликвидация», — говорится в сообщении.

​Как сообщили в МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы 46 спасателей и 10 единиц техники.