CNN узнал о планах террористов совершить вторую серию атак на Шри-Ланке

Террористы из группировки Thouheeth Jamath (Таухид Джамаат), которая действует на территории Шри-Ланки при поддержке запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», планировали совершить вторую серию атак. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные разведывательные службы.

По их данных, боевики, в частности, планировали совершить несколько взрывов на похоронах жертв терактов на Шри-Ланке.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла в воскресенье, 21 апреля. Взрывные устройства сработали в трех католических церквях, где верующие отмечали Пасху, и в трех отелях класса люкс в Коломбо, а также возле зоопарка в в пригородах Дехивале и Дематагоде.

Помимо этого сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывное устройство недалеко от ​главного международного аэропорта Шри-Ланки Бандаранаике.