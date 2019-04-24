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Bed Bath & Beyond $20 (+17,16%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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CNN узнал о планах террористов совершить вторую серию атак на Шри-Ланке

Террористы из группировки Thouheeth Jamath (Таухид Джамаат), которая действует на территории Шри-Ланки при поддержке запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», планировали совершить вторую серию атак. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные разведывательные службы.

По их данных, боевики, в частности, планировали совершить несколько взрывов на похоронах жертв терактов на Шри-Ланке.

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Серия взрывов на Шри-Ланке произошла в воскресенье, 21 апреля. Взрывные устройства сработали в трех католических церквях, где верующие отмечали Пасху, и в трех отелях класса люкс в Коломбо, а также возле зоопарка в в пригородах Дехивале и Дематагоде.

Помимо этого сотрудники правоохранительных органов обнаружили взрывное устройство недалеко от ​главного международного аэропорта Шри-Ланки Бандаранаике.

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Ответственность за произошедшее взяла террористическая группировка «Исламское государство» По последним данным, жертвами атак стали 359 человек, среди них 45 детей. Еще порядка 500 человек получили ранения. В числе погибших оказались граждане США, Австралии, Великобритании, Индии, Португалии и Турции.

Теги: Шри-Ланка, взрывы, теракты, террористы
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