Власти Украины заподозрили компанию Зеленского в растрате госсредств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении компании «Киноквартал», которая принадлежит избранному президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «Громадське ТВ» со ссылкой на главу НАБУ Артема Сытника. Расследование касается возможной растраты средств Государственного агентства по вопросам кино.

Госкино финансировало 49% бюджета фильма «Я, ты, он, она» компании «Киноквартал». По словам Сытника, в НАБУ поступило заявление от организации «Союз добровольцев». Там заявили, что ​условием финансирования было создание фильма полностью на украинском языке, однако компания Зеленского это условие не выполнила, а значит, «допустила растрату госсредств».

Сытник заявил, что по итогам проверки не установлено факта преступления. Однако суд по обращению «Союза добровольцев» обязал НАБУ открыть производство.

Во втором туре выборов, который прошел 21 апреля, Зеленский набрал 73,22% голосов (исторический рекорд страны), а его оппонент Петр Порошенко — 22,45%.