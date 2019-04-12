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L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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В Краснодаре завели дело на избивших мужчину полицейских

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира взвода и инспектора патрульно-постовой службы УМВД. Об этом говорится в сообщении на сайте управления СК по региону.

По данным следствия, в ночь на 11 марта полицейские патрулировали садоводческие товарищества, расположенные по Ростовскому шоссе. В одном из них («Ветеране») местный житель перебирался через забор своего дачного участка. Сотрудники полиции подошли к нему. Отмечается, что они не выяснили, совершает ли данный гражданин какое-либо административное правонарушение либо уголовное преступление.

«При отсутствии достаточных оснований начальник отделения при пособничестве инспектора нанес по левой ноге молодого человека один удар специальным средством — резиновой палкой, а инспектор нанес не менее двух ударов ногами», — указывает СК. Полицейские причинили пострадавшему, который не оказывал им сопротивление, тяжкий вред здоровью.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК), причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, а также в пособничестве в совершении данных действий (ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 111, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК). Рассматривается вопрос об избрании в отношении обвиняемых мер пресечения в виде заключения под стражу.

Как пишут «Кубанские новости», пострадавший — 23-летний Евгений Манченко. Он приехал домой вечером на такси и пошел к воротам частного дома. У калитки он обнаружил, что забыл ключи и решил перелезть через забор. В этот момент к нему подошли полицейские.

Теги: Краснодар, полицейские, избиение
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