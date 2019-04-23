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Синоптики пообещали москвичам аномально теплую погоду до конца недели

В Москве во вторник, 23 апреля, воздух прогреется до 18-20 градусов, сообщает Гидрометцентр. Будет облачно с прояснениями.

Специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала «РИА Новости», что до конца недели в столице ожидается «антициклональная погода, сухая, аномально теплая с майскими температурами».

Ранее Гидрометцентр​ объяснял, что такая погода в столичном регионе вызвана влиянием антициклона.

В среду и четверг, 24 и 25 апреля, воздух в Москве прогреется до 20-22, а в области — до 17-22 градусов. В пятницу и субботу, 26 и 27 апреля, местами возможен небольшой кратковременный дождь, ночью 7-12 градусов, днем до 23 градусов. «Такая погода теплее климатической нормы на 6 градусов и примерно на месяц опережает календарь», — отмечали синоптики.

Однако уже на следующей неделе в Москву придет похолодание, предупреждал ​ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Столбик термометра опустится до 15-16 градусов, пройдут кратковременные дожди. Тем не менее, серьезного ухудшения погоды не предвидится.

Теги: Погода, Москва
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