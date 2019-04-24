Трамп отправит вооруженных солдат на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что направляет военных к границе с Мексикой.

Решение президент принял после столкновения мексиканских пограничников с двумя солдатами США 13 апреля в окрестностях города Клинта в Техасе. Пограничники подумали, что американцы пытались незаконно пересечь границу, и отобрали у них оружие. По данным Министерства обороны и Погранично-таможенной службы США, мексиканские солдаты считали, что находятся на территории своей страны.

Трамп предположил, что это могла быть диверсия против американских солдат со стороны перевозчиков наркотиков. Он также заявил, что ситуация не должна повториться, а мексиканская сторона прилагает мало усилий, чтобы задержать и вернуть в страну нелегальных мигрантов, стремящихся в США.

В начале апреля Трамп обещал закрыть границу США с Мексикой или большую ее часть, если не прекратится поток незаконных беженцев. Он отметил, что из-за Мексики Вашингтон теряет деньги.