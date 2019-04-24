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Bed Bath & Beyond $20 (+20,55%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Южнокорейские СМИ сообщили об увольнении «правой руки» Ким Чен Ына

Главу ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхоля, курировавшего саммит в Ханое, сняли с должности, передает агентство Yonhap со ссылкой на представителя разведывательного комитета южнокорейского Национального собрания. Об этом также сообщает сеульская газета JoongAng Daily.

Новым главой Единого фронта назначен чиновник Чан Кум Чхоль. Точная причина замены Ён Чхоля не сообщается, однако, как пишет JoongAng Daily, это может быть связано с провалом саммита США и Северной Кореи.

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Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Ким Ён Чхоль был одним из организаторов встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 27–28 февраля во Вьетнаме. Саммит закончился раньше положенного времени, а главы государств так и не договорились по поводу денуклеаризации КНДР.

В мае 2018 года Ким Ён Чхоль в США обсуждал детали саммита с госсекретарем Майком Пампео, а в январе 2019 года по тому же вопросу встретился с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Первый в истории саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. Лидеры стран подписали документ, предусматривающий денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Теги: КНДР, Ким Чен Ын, увольнение
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