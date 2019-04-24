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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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ЦИК назвала регион-лидер по числу дел о нарушениях на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции рассказала о статистике нарушений избирательного законодательства в различных российских регионах. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«В 51 субъекте с начала работы нового созыва ЦИК [в 2016 году] не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту нарушения избирательного законодательства. В 34 регионах возбуждено 85 уголовных дел», — рассказала Памфилова.

В 2019 году из-за нарушений избирательного законодательства были возбуждены семь уголовных дел.

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Глава ЦИК уточнила, что наибольшее число уголовных дел было возбуждено в Бурятии — 12. В единый день голосования 9 сентября 2018 года в республике проходили выборы депутатов Народного хурала — местного законодательного собрания.

Как следует из материалов ЦИК, с которыми ознакомился РБК, из 85 уголовных дел по 43 был вынесен обвинительный приговор. Отмечается, что 31 осужденный получил штраф, пять человек были осуждены условно и один человек получил реальный срок.

В январе Памфилова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой привлечь к ответственности организаторов «неправомерных действий» на последних выборах. «Надо выявить организаторов этих неправомерных действий и наказать. Неотвратимость наказания — чтобы впредь неповадно было никому, скажем, делать то, что они сделали, тем, по чьей вине выборы были отменены. Вот здесь нужна помощь», — сказала глава ЦИК.

Теги: ЦИК, Элла Памфилова
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