ЦИК назвала регион-лидер по числу дел о нарушениях на выборах

ЦИК назвала регион-лидер по числу дел о нарушениях на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова на пресс-конференции рассказала о статистике нарушений избирательного законодательства в различных российских регионах. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«В 51 субъекте с начала работы нового созыва ЦИК [в 2016 году] не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту нарушения избирательного законодательства. В 34 регионах возбуждено 85 уголовных дел», — рассказала Памфилова.

В 2019 году из-за нарушений избирательного законодательства были возбуждены семь уголовных дел.

Глава ЦИК уточнила, что наибольшее число уголовных дел было возбуждено в Бурятии — 12. В единый день голосования 9 сентября 2018 года в республике проходили выборы депутатов Народного хурала — местного законодательного собрания.