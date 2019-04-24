Роструд назвал строительство самой опасной сферой деятельности

По итогам 2018 года самой травмоопасной сферой деятельности в России стало строительство. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Роструда. По информации ведомства, на стройках умер 21% от общего числа погибших на работе.

На втором месте, по данным Роструда, обрабатывающее производство (17% погибших). На третьем — лесное и сельское хозяйство, рыбоводство, рыбная ловля и охота (по 13%).

Следом идет деятельность, связанная с транспортировкой и хранением (12%) и добыча полезных ископаемых (8%).

Как сообщает ведомство, в прошлом году на производстве произошло 5,4 тыс. несчастных случаев с тяжелыми последствиями, что на 13% меньше показателя 2017 года. Из общего числа происшествий к гибели работников привели 1,4 тыс. несчастных случаев, в 2017 году — 1,7 тыс.