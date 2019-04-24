Правительство подтвердило договоренности по сдерживанию цен на топливо

Правительство вводит акциз по ставке дизельного топлива на все неподакцизные жидкие нефтепродукты и надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), чтобы компенсировать так называемый демпфирующий механизм (позволяет нефтяникам получить из бюджета половину дополнительной выручки, которую они могли бы заработать, экспортируя бензин, а не поставляя потребителям в России. — РБК). Об этом говорится в сообщении правительства.

Ранее о том, что правительство договорились, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель, сообщал РБК. Это следовало из протокола по итогам совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака.

Как следует из документа на сайте правительства, акциз по ставке дизельного топлива будет введен на «суррогаты» средних дистиллятов, вакуумный газойль и мазут. Налоговый вычет будет сделан для нефтепродуктов, которые используются для бункеровки, дальнейшей переработки и производства тепла и электроэнергии.

НДПИ будет увеличен на 75 руб. за тонну при ценах на нефть в диапазоне от $55-$57 до $80. При ценах от $80 и выше прибавка к налогу будет расти до 204 руб. за тонну.