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В Тибете произошло сильное землетрясение

В районе Тибета и Индии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1, пишет Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения находился в 113 км северо-западнее города Дибругарх (индийский штат Ассам) на глубине 30 км.​ О возможных жертвах и пострадавших не сообщается.

Ранее в апреле землетрясение с аналогичной магнитудой произошло на филиппинском острове Лусон. В результате погибли 11 человек, еще десятки получили ранения.

Теги: Тибет, землетрясение
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