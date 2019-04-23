В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция

При падении рекламной конструкции в торговом комплексе в Екатеринбурге пострадали несколько подростков. Об этом говорится в сообщении управления СК.

Инцидент произошел вечером 23 апреля. Проводится доследственная проверка, выясняется точное количество пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, указывает СК. Также устанавливаются лица, отвечающие за обеспечение безопасности в торговом комплексе.

Как сообщили «РИА Новости» в УМВД по городу, рекламная конструкция упала на восемь человек в торговом комплексе «Омега». Это произошло около 22:30 (20:30 мск). Все пострадавшие отказались от госпитализации.

В марте два человека пострадали при падении рекламного щита из-за сильного ветра в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на проспекте Энгельса, у станции метро «Проспект Просвещения». Пострадавшие были госпитализированы.