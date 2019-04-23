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На Марсе впервые зафиксировали землетрясение
Слабую активность, которую невозможно было бы зафиксировать на Земле, в начале апреля обнаружил французский сейсмограф. В NASA назвали полученные данные официальным рождением дисциплины «марсианская сейсмология»
Фото: NASA / AP

Французский сейсмометр SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) впервые в истории зафиксировал землетрясение на Марсе, говорится в сообщении космического агентства Франции CNES.

«Слабая, но отчетливая» сейсмологическая активность была зафиксирована 6 апреля. Инцидент получил название «Сол 128» (128-й день миссии SEIS) и, по предварительным данным ученых, это первые записанные приборами на планете толчки, которые были вызваны внутренней активностью Марса, а не, например, ветрами или другими внешними причинами.

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Отмечается, что на Земле столь слабые толчки обнаружить было бы невозможно. Сигнал аналогичен тем, которые в двадцатом веке были получены на поверхности Луны во время миссии пилотируемых космических кораблей Apollo, добавляет CNES. Кроме того, ученые в марте-апреле зафиксировали на Марсе три еще более слабых сигнала, которые также могут иметь сейсмическое происхождение.

SEIS установили на Марсе в декабре 2018 года с помощью аппарата NASA InSight. В том же месяце американский аппарат впервые передал на Землю аудиозапись, на которой слышны звуки, похожие на ветер. Брюс Банердт, руководитель миссии InSight, назвал зафиксированную в апреле активность «официальным рождением новой дисциплины — марсианской сейсмологии».

Автор: Артём Губенко
Теги: землетрясение, Марс, NASA
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