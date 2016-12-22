Аппарат NASA обнаружил похожие на ветер звуки на Марсе

Аппарат NASA на Марсе впервые зафиксировал звуки, похожие на ветер. Американские специалисты утверждают, что впервые услышали нечто подобное

Фото: ASSOCIATED PRESS / NASA

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) сообщило о том, что отправленный на Марс 10 дней назад аппарат InSight впервые передал на Землю аудиозапись, на которой слышно что-то вроде ветра.

Специалист NASA Брюс Банердт в интервью официальному сайту NASA заявил, что у отправленного на Марс аппарата не было задачи услышать нечто подобное, однако аудиозапись может действительно говорить о неких звуковых волнах на Марсе. При этом они настолько малы, что человеческое ухо их воспринять не может, однако их передают локаторы американского аппарата.

В американском агентстве также сообщили о том, что намерены установить на Марсе специальное оборудование, которое позволит изучать вибрации на поверхности планеты и тем самым узнать больше о ее устройстве.

Проект исследования Марса Nasa осуществляет совместно с партнерами из Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Испании и Польши.