На синей ветке метро Москвы произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

В московском метро нарушилось движение поездов на Арбатско-Покровской линии от станции «Курской» до «Партизанской». Об этом сообщается в аккаунте в Twitter столичного метрополитена.

«На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от «Курской» до «Партизанской» из-за инцидента с пассажиром» — говорится в сообщении. Что именно произошло и в каком пассажир состоянии — не уточняется. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Позднее в пресс-службе метро сообщили, что движение поездов восстановлено.

17 апреля еа Сокольнической линии московского метро из-за инцидента с пассажиром были увеличены интервалы движения поездов. Руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев рассказал РБК, что на станции «Красносельская» мужчина оступился и упал. Машинист применил экстренное торможение, поезд остановился перед пассажиром, который в итоге не пострадал.

