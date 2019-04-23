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Путин расписался на глобусе Русского географического общества

Президент Владимир Путин расписался на глобусе русского первенства после заседания попечительского совета Русского географического общества. Об этом сообщает корреспондент РБК.

РГО собирает на глобусе автографы тех, кто совершил выдающиеся достижения. Министр обороны Сергей Шойгу предложил Путину подписать глобус как первому главе попечительского совета общества.

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Шойгу вручил Усманову медаль от Русского географического общества

Помимо президента автограф на глобусе оставили герой России, исследователь Мирового океана Анатолий Сагалевич и член попечительского совета РГО, шведский ученый Фредерик Паулсен.

Ранее на глобусе расписывались спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, путешественник Федор Конюхов, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и другие.

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На заседании попечительского совета Шойгу вручил Констатниновскую медаль бизнесмену Алишеру Усманову за «исключительный вклад» в деятельность РГО.

Теги: Владимир Путин, Русское географическое общество, Глобус
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