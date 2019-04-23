Посол сообщил о преследовании кораблями России эсминца США в Черном море

Исполняющий обязанности посла США в Грузии Росс Уилсон подтвердил, что два российских боевых корабля сопровождали американский эсминец USS Ross в Черном море, сообщает «Грузия Online».



«Это характерно для России следить и идти следом во время таких активностей, когда происходит развертывание морских судов США или других стран», — сказал дипломат. Уилсон отметил, что США имеют право осуществлять подобные операции.

Минобороны России 15 апреля сообщило, что два корабля начали сопровождать вошедший 14 апреля в Черное море американский военный эсминец USS Ross.

​Действия эсминца контролировали патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота.