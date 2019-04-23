Суд приостановил иск ВТБ к экс-владельцам «Трансаэро» на 250 млрд руб.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение приостановить производство по рассмотрению иска ВТБ о взыскании с бывшего руководства авиакомпании «Трансаэро» почти 250 млрд руб.​ Об этом сообщает «РИА Новости».

«Информация о принятом судебном акте — приостановить производство», — цитирует агентство карточку дела о банкротстве «Трансаэро». Сам судебный акт пока не опубликован.

Соответствующее ходатайство кредитная организация подала в начале февраля. Банк требует привлечь к ответственности на 249,2 млрд руб. по обязательствам обанкротившейся «Трансаэро» основных акционеров авиакомпании Ольгу и Александра Плешаковых, а также Татьяну Анодину, которая ранее работала в «Трансаэро». По мнению ВТБ, они искажали финансовую отчетность перевозчика, совершали сделки в собственных интересах и выводили активы в офшоры.

«Трансаэро» признали банкротом в 2017 году. За два года до этого авиакомпания оказалась не в состоянии обслуживать долги, которые уже превысили на тот момент 250 млрд руб. В октябре того года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у «Трансаэро».​