Адвокат экс-владельцев «Трансаэро» ответил на иск от ВТБ на 250 млрд руб.

Адвокат экс-владельцев «Трансаэро» ответил на иск от ВТБ на 250 млрд руб.

Адвокат экс-владельцев авиакомпании «Трансаэро» Евгений Гурченко из бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» заявил РБК, что его подзащитные (Ольга и Александр Плешаковы и Татьяна Анодина) не согласны с требованиями банка ВТБ, который подал иск на 250 млрд руб.

«Бухгалтерская отчетность компании не подвергалась каким-либо искажениям, своевременно раскрывалась и постоянно проходила проверку как со стороны аудиторов, налоговой службы и иных контролирующих органов, так и со стороны самого банка», — сказал правозащитник.

При том он добавил, что в указанный в иске период компания не совершала каких-либо сделок по выводу активов. В свою очередь дочерние компании «Трансаэро», как уточнил адвокат, направляли все денежные средства на погашение обязательств.



«Доводы о признаках банкротства компании с 2012 года противоречат целому ряду вступивших в законную силу решений судов по делу о банкротстве, которыми признают отсутствие банкротства на протяжении всего срока полномочий [Ольги] Плешаковой», — отметил он.