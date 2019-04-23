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Выборы на Украине ,  
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Команда Зеленского поблагодарила избирателей за поддержку

Команда актера Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах на Украине, поблагодарила избирателей за поддержку. Заявление появилось на официальной странице команды избранного президента в Facebook после того, как ЦИК Украины подсчитала 100% протоколов.

«С самого утра мы создавали трафик сайта ЦИК и наконец ЦИК обработала 100% избирательных протоколов по Украине! Владимир Зеленский имеет 73.22%», — говорится в заявлении. В нем также обращается внимание на то, что результаты экзитполов совпали с официальными данными ЦИК.

«Спасибо всем и каждому!» — поблагодарила команда Зеленского избирателей.

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Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж

Во вторник ЦИК Украины завершила обработку протоколов с избирательных участков. Зеленский заручился поддержкой 73,22% голосов. Результат Зеленского побил исторический рекорд страны. Его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко, получил 24,45%. 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. Первые же опубликованные экзитполы показали результаты Зеленского на уровне более 70%.

Теги: Владимир Зеленский, выборы президента, Украина
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