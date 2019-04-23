Минтруд сообщил о снижении смертности на производстве в два раза

Минтруд сообщил о снижении смертности на производстве в два раза

В России с 2007 года количество несчастных случаев на производстве снизилось более чем в два раза. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на Всероссийской неделе охраны труда, сообщает ТАСС.

«За последние 12 лет количество ежегодных несчастных случаев [со смертельным исходом] с работниками снизилось более чем в два раза, с 4,5 тыс. фактически до 1,6 тыс. случаев», — сказал министр.

Топилин добавил, что в 2018 году количество несчастных случаев на производстве снизилось с 37,5 тыс. до 35,2 тыс. По его словам, данная положительная динамика сохраняется, несмотря на то, что они остаются актуальной и серьезной проблемой по сей день.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности. Среди них были Псковская, Тверская, Ивановская, Орловская, Тульская и Новгородская области.