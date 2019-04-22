Летевший в Таиланд самолет Azur Air сел в Китае из-за неисправности

Летевший в Таиланд самолет Azur Air сел в Китае из-за неисправности

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Красноярска в Пхукет, совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду (провинция Сычуань), сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«С целью обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение о посадке на запасном аэродроме, обоснованное обнаружившейся технической неисправностью», — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что посадка прошла в штатном режиме.

По данным пресс-службы, китайская сторона долго согласовывала допуск россиян в терминал без необходимых виз. «В настоящее время пассажиров переводят в терминал, представители авиакомпании занимаются организацией гостиницы для них», — указал авиаперевозчик.

Авиакомпания готовит к вылету резервный борт

занимается организацией резервного борта для доставки пассажиров в Таиланд, судно готовят к вылету. Azur Air извинилась перед пассажирами за неудобства.