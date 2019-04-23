Глава Ростова-на-Дону ушел в отставку

Виталий Кушнарев, глава администрации Ростова-на-Дону, объявил о своем уходе в отставку. Об этом сообщает «РБК Ростов-на-Дону».

О своей отставке Кушнарев объявил на заседании городской думы. «Мной сегодня принято решение досрочно прекратить полномочия главы администрации города. Это исключительно мое личное желание. Я хочу вас всех поблагодарить за огромную совместную работу. <...> Мне за свою работу не стыдно. Я думаю, вы согласитесь с тем, что действительно сделано очень много», — цитирует слова чиновника «Дон-ТР».

Городская дума приняла отставку Кушнарева. Временно исполняющим обязанности главы администрации назначен Алексей Логвиненко.

Кушнарев возглавил город в ноябре 2016 года. До этого он занимал пост министра транспорта Ростовской области.